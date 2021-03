Planungen des B 50-Ausbaus schreiten voran: Naturschutz stellt LBM vor große Herausforderungen

Von vielen Pendlern wird er sehnsüchtig erwartet, der vierspurige Ausbau der B 50 von Büchenbeuren bis zum Hochmoselübergang. Und manch einer mag sich fragen, warum er eigentlich so lange auf sich warten lässt und sich offenbar nichts tun will auf und an der Strecke. Wir haben beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Bad Kreuznach nach- gefragt, wie der Stand der Planungen ist. Thomas Wagner, Leiter des LBM, sowie Daniel Becker, Teamleiter Planung, erlaubten uns einen Blick in die Unterlagen und Entwürfe.