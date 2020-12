Oberwesel

In direkter Nachbarschaft zum Filmhaus aus „Heimat 3“ übernachten – das könnte in Zukunft möglich sein. Die Unternehmerfamilie Bolland möchte in das Areal um das frühere Filmhaus und jetzige Ausflugslokal, das an einer der exponiertesten Stellen im Mittelrheintal liegt, investieren und acht kleine Fachwerkhäuser als Übernachtungsmöglichkeiten anbauen. Bereits vor einem Jahr hatte der Stadtrat Oberwesel den Weg dafür geebnet und eine erneute und vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans einstimmig abgesegnet. Seitdem war es aber ruhig um das Projekt geworden.