Buch

In vielfältiger Form und oft mit einer zuvor nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit verändert die Corona-Krise den Alltag und damit auch die Arbeitswelt. Zu den neuen Arbeitsformen gehören die Begriffe Homeoffice und Co-Working, also das Arbeiten in der privaten Wohnung und in geteilten Büros. Viele Arbeitnehmer üben im Rahmen des Homeoffice seit Mitte März ihren Job von zu Hause aus. Vor diesem Hintergrund setzt nun die Hunsrücker Ortsgemeinde Buch im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts Akzente.