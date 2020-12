Bad Kreuznach/Kirchberg

Er schlug und trat in der Gaststätte der Eltern in Kirchberg wie rasend auf seinen schon am Boden liegenden Vater ein, der rund vier Wochen später an den Folgen des laut Staatsanwaltschaft „hemmungslosen Angriffs“starb: Dafür muss ein gebürtiger Serbe, der in Deutschland aufgewachsen ist, für zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter.