Zwei Jahre lang war Thomas Josinger als Pastor im Probedienst in den evangelischen Kirchengemeinden Rheinböllen und Dichtelbach tätig. Nun geht er als künftiger Seelsorger ins Saarland nach Dillingen. In den Gottesdiensten in Rheinböllen und Dichtelbach wurden seine Familie und er von den beiden Gemeinden verabschiedet.