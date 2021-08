Die Impfbusse starten in Rheinland-Pfalz in den zweiten Monat. An mehreren Stationen im Rhein-Hunsrück-Kreis gab es bereits den Piks auf Rädern. Gesundheitsminister Clemens Hoch hat nun die Verlängerung des „niedrigschwelligen Impfangebotes für alle Impfwilligen“ bekannt gegeben.