Mehrere Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz sind von einer Schließung bedroht, darunter droht auch der Waldjugendherberge in Sargenroth das endgültige Aus. Deshalb hat der Kreisjugendring (KJR) Rhein-Hunsrück vor einigen Wochen eine Online-Petition gestartet. Diese richtet sich an die Landesregierung, konkret an den Bürgerbeauftragten. Die Petition setzt sich nicht nur für den Erhalt der Waldjugendherberge in Sargenroth ein, sondern auch für den Erhalt aller bedrohten Jugendherbergen.