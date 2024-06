Personenschaden und Fahrerflucht in Emmelshausen: Kind muss Auto auf Gehweg ausweichen

Am späten Dienstagnachmittag kam es in Emmelshausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht.

Am Dienstag, den 11.06, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Kind mit dem Fahrrad auf dem Gehweg die Basselscheider Straße in Emmelshausen vom Kreisverkehr kommend in Richtung Basselscheid. Auf Höhe der Hausnummer 7a kam dem Jungen ein schwarzer Mercedes-Benz Kombi entgegen. Der männliche Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg, sodass das Kind ausweichen musste. Hierbei stürzte der Junge und verletzte sich. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle.

Eine Zeugin hielt an und kümmerte sich kurz um das Kind. Da der Junge selbstständig nach Hause gehen wollte, fuhr sie weiter.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet die Zeugin, sich telefonisch bei hiesiger Dienststelle zu melden. Weiterhin wird um Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug gebeten.