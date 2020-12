Boppard

Das Evangelische Altenzentrum Mühlbad in Boppard geht einen außergewöhnlichen Schritt: Mit einem Schreiben an alle Bopparder und Mitmenschen in der Umgebung versucht André Görres, stellvertretender Einrichtungs- und Pflegedienstleiter, Freiwillige zu finden, die sich ehrenamtlich im Altenheim engagieren möchten.