Plus Simmern Per Studium zum Beruf Hebamme: In Hunsrück-Klinik Simmern erstmals Praxisluft geschnuppert i Julia Klostermann-Hahn (links) und Anne Liebisch sind die ersten Studierenden für Hebammenwissenschaft an der Hunsrück-Klinik Foto: Stiftung Kreuznacher Diakonie, Annika Greis Lesezeit: 3 Minuten Sie haben sich für einen der „wunderbarsten und faszinierendsten Berufe“ entschieden, wie sie sagen: Julia Klostermann-Hahn und Anne Liebisch studieren im ersten Semester Hebammenkunde und konnten nun in den Kreißsälen und auf der Wochenbettstation der Hunsrück-Klinik das erste Mal Praxisluft schnuppern.

Das Krankenhaus der Stiftung Kreuznacher Diakonie bietet als Kooperationspartner der Hochschule in Aschaffenburg zwei Studienplätze für künftige Hebammen und Entbindungspfleger an. Am Ende des dreieinhalb Jahre dauernden Studiengangs stehen der Bachelor of Science und die Berufszulassung als Hebamme. Zum Studienstart im Oktober gibt es noch freie Studienplätze. „Die Studierenden erhalten bei ...