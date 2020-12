St. Goar

Es ist ein sportlich ambitioniertes Ziel, das sich ein Düsseldorfer Professor mit 80 Jahren gesetzt hat: Mit seinem Zweirad ist er von der Schweiz bis in die Niederlande unterwegs – immer entlang des Rheins. 800 Kilometer will er so rheinabwärts mit dem Fahrrad bewältigen oder – wie er selbst es formuliert – 100 Kilometer pro Lebensdekade.