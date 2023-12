Die Fähre Boppard fährt am Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr, vorerst das letzte Mal. Ab Mittwoch wird der Betrieb wegen Hochwassers eingestellt. Foto: Archiv: Suzanne Breitbach

Der Pegel Kaub lag am Dienstagmorgen bei 441 Zentimetern und damit noch 19 Zentimeter unter Hochwassermarke I. Laut Vorhersage könnte diese am heutigen Mittwoch, wahrscheinlich spätestens in der Nacht zum Donnerstag, erreicht werden. Der 14-Tage-Vorhersage vom Montag zufolge könnte am Wochenende mit 640 Zentimetern Marke II und damit der höchste Schifffahrtswasserstand erreicht werden. red