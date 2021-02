Der schiffsrelevante Pegel Kaub meldet am Dienstagmittag 633 Zentimeter. Ein Plus von 35 Zentimeter gegenüber dem Vortag. Während am Sonntag noch viele Hochwassertouristen ihren Spaziergang am Bopparder Rheinufer machten, ist dies am Dienstagmittag nicht mehr möglich.