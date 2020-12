Boppard/Simmern

Ein vorübergehender Aufnahmestopp hat am Wochenende dafür gesorgt, dass das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard keine neuen Patienten versorgen konnte. „Die aktuelle Pandemieentwicklung hat Einschränkungen im Heilig Geist erforderlich gemacht“, erklärte dazu das Gemeinschaftsklinikum (GK) Mittelrhein, welches das Haus in Boppard betreibt. „Grund des Aufnahmestopps vom 23. bis 26. Oktober war die Corona-Erkrankung verschiedener Patienten“, erläuterte GK-Sprecherin Jutta Münch nach dem Ende der Maßnahme.