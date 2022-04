Nachdem ein reger Betrieb im Terminal des Hunsrück-Flughafens bereits darauf schließen ließ, dass der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn wieder Schub entwickelt hat, bestätigt dies auch Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner: Sowohl in der Passage als auch in der Luftfracht entwickele sich der Betrieb positiv, lässt Plathner mitteilen.