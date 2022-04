Osternester gehören im Hunsrück und am Rhein zu den beliebtesten Osterritualen

Im Garten, oder in der Wohnung in einem aus Moos gebautem Nest versteckt, oder beim Spaziergang „zufällig“ in einer blühenden Löwenzahnwiese gefunden – die Suche nach den Osternestern ist zweifellos einer der schönsten Osterbräuche.

Zu den verbotenen Lebensmitteln in der 40-tägigen Fastenzeit gehörten früher alle tierischen Produkte, also auch die Eier. Kein Wunder, dass sie am Ende der Fastenwochen, am Ostersonntag, sehr begehrt waren.

Durch das Kochen wurden die Eier eß- und haltbar gemacht. In bunte Farben tauchten sie unsere findigen Vorfahren, um sie von rohen Eiern leichter unterscheiden zu können.

Kirchlichen Kreisen missfiel dieses ganze Gehabe, also wurden die Ostereier versteckt. Heute ist daraus ein richtiger Kult geworden. Das Suchen nach den bunten und zum Teil kunstvoll verzierten Ostereiern ist fester Bestandteil des österlichen Rituals geworden. Und die bunten Schokoladenhasen kamen ganz automatisch dazu. wd