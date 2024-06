Plus Boppard Ortsvorsteherwahl in Boppard: Alexa Bach, Soula von Grapow und Philipp Loringhoven treten an i Wer lenkt in der nächsten Legislaturperiode die Geschicke des schönen Städtchens Boppard? Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Gut möglich ist, dass eine Stichwahl notwendig wird. Foto: Stadt Boppard/Thomas Reitzer Vor der Wahl haben wir den Kandidaten in Form von Steckbriefen die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen. Den Bewerbern um das Amt des Ortsvorstehers in Boppard haben wir zwei weitere Fragen per E-Mail gestellt. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich, alle Angaben stammen von den Kandidaten. Lesezeit: 6 Minuten

Zu meiner Person Mein Name ist Alexa Bach. Boppard ist meine Heimat, hier wurde ich 1992 geboren, und hier bin ich aufgewachsen. In Gießen habe ich Tiermedizin studiert. Seit sechs Jahren bin ich als Tierärztin in selbstständiger Praxis tätig, spezialisiert auf Pferdezahnbehandlung. Ich bin Mitglied mehrerer Bopparder Vereine, unter anderem in Ruderclub ...