Ortsbürgermeisterwahl in der VG Hunsrück-Mittelrhein: Wo es Bewerber gab, wurden sie auch gewählt In Bickenbach wurde Ortsbürgermeister Marco Mohr (von links) im Amt bestätigt, hier im Bild mit den Wahlhelfern Wolfgang Zimmer und Klaus Lubischer sowie Stefan Esser bei der Stimmabgabe im Wahllokal im Kläsersch Saal. Foto: Philipp Lauer In 19 der 30 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein gab es Kandidaten für die Wahl der Ortsbürgermeister. Mit unterschiedlichen Zustimmungswerten wurden sie alle ins Amt gewählt oder darin bestätigt. Wie die angetretenen Kandidaten abschnitten und in welchen Orten vorerst kein neuer Ortsbürgermeister gefunden wurde:

In elf Orten, etwa einem Drittel also, stand kein Kandidat zur Verfügung, berichtete Frank Kalkofen, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der VG, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Das war der Fall in Beulich, Dörth, Halsenbach, Karbach, Leiningen, Maisborn, Mermuth, Morshausen, Niedert, Utzenhain und Wiebelsheim. „Hier hoffen wir darauf, dass sich nun ...