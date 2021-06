Ohne Rauch und Zauberknall, dafür aber mit viel Unterhaltung wurde am Freitagabend in Oberwesel die traditionelle Weinhexennacht gefeiert. Erstmals in der Geschichte dieses Oberweseler Veranstaltungsklassikers gab es ein Onlineformat: eine digitale Hexennacht mit einer umfangreichen Probe von Rieslingen, Burgundern und Sekten aus verschiedenen Weingütern in Oberwesel.