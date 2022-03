Ohne Schlange zu stehen: Eisbecher online zusammenstellen und bei der Gelateria Venezia in Simmern abholen

Bei der Gelateria Venezia in der Marktstraße in Simmern können Eisliebhaber ihren Eisbecher online bestellen und abholen.

Möglich ist das per Smartphone oder Tablet oder am Rechner über diesen Link. Der Kunde wählt eine Abholzeit aus, zahlt vorab per Paypal, Kreditkarte oder Bankkarte (Giropay) und geht dann zur vereinbarten Zeit in der Eisdiele an der Schlange vorbei an den Onlineschalter, zeigt seine Bestellbestätigung vor, bekommt sein Eis.

Adhoc. menu heißt das System, das den Onlineshop und die Progressive Web App (PWA) der Gelateria am Laufen hält. Entwickelt wurde es vom Kreativlabor Butz in Bad Kreuznach. Adhoc. menu ist Zentrum einer Reihe von Anwendungen, mit denen sich die Betreiber der Gelateria Venezia, Raffaela Ceol (Mitte) und Gianni Toldo (links) aus Kirn, ganz auf den Betrieb ihrer Filiale in Simmern konzentrieren können.

Die Online-bestellungen laufen auf einem normalen Bon-drucker auf. Welche Produkte verfügbar sind, können die Gelateria-Beitreiber selbst verwalten. Zudem werden genau diese Produkte auf dem großen Sorten- und Getränkebildschirm in der Gelateria angezeigt. Auch ein Onlinegutscheinsystem gehört dazu. Und da eine PWA zwar das „Look and Feel“ einer echten App hat, aber komplett Web-basiert ist, haben die Betreiber keine Zusatzkosten für App-Stores. Die Kundschaft kann die Seite zum Home-Bildschirm des Handys hinzufügen und diese dann als App nutzen.