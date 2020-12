Rhein-Hunsrück

Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) hat eine Sommer-Sonder-Aktion für Abo-Kunden gestartet, die für eine höhere Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region sorgen soll. Abo-Kunden können in den Sommerferien an allen Tagen unbegrenzt im gesamten Verbundgebiet fahren, teilte der VRM zum Start der Sommerferien mit.