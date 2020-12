Rheinböllen

Überall fallen die traditionellen Martinsumzüge in Deutschland wegen der Corona-Pandemie aus und sorgen deshalb für Enttäuschung bei den Kindern. Stattdessen sollen sie ihre selbst gebastelten Laternen ans Fenster stellen, und in den Dörfern verteilen die Gemeinderäte die Weckmänner an die Kinder. In Rheinböllen feierten die evangelische und katholische Kirchengemeinde dagegen coronakonform.