Ökologisches Trauerspiel oder nötige Maßnahme? Streit um gemähtes Wiesengelände in Simmern

i Sollen das Gras und die Blumen rund um den Hochbehälter im Buchenweg regelmäßig gemäht oder besser für längere Zeit stehen gelassen werden? Für beide Varianten gibt es gute Gründe, es zu machen. Foto: Andreas Nitsch

Der sogenannte mähfreie Mai ist vorüber. Wer in Sachen Garten in diesem Jahr mit dem Trend gehen wollte, konnte einfach mal die Füße hochlegen: Landesweit wurde dazu aufgerufen, das Gras wachsen und den Rasenmäher im Keller stehen zu lassen. Zahlreiche Naturschutzverbände haben an die Menschen appelliert, bei diesem Aktionsmonat mitzumachen.