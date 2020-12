Rhein-Hunsrück

Der Kirchberger Pastor Jochen Wagner nahm in seiner Funkton als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Region Südwest) jetzt an einer Telefonkonferenz mit Vertretern der rheinland-pfälzischen Religionsgemeinschaften und Staatssekretär Denis Alt aus dem für Religionsgemeinschaften zuständigen Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur teil. Im Vordergrund stand eine baldige Wiederbelebung des öffentlichen religiösen Lebens in Rheinland-Pfalz.