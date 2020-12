Oberweseler Tafel hat ihre Tore neu geöffnet – Einzug in neue Räume gefeiert

Oberwesel

Bevor der eigentliche Betrieb so richtig losging, wurde am Donnerstag mit einer kleinen Feier die neue Ausgabestelle der Tafel Rhein-Hunsrück in Oberwesel, direkt neben der evangelischen Kirche, in der Chablisstraße 27 eingeweiht. Wegen Corona war seit Mitte März die bisherige Tafel-Ausgabe in Oberwesel geschlossen. Im Gegensatz zu allen anderen Dependancen im Rhein-Hunsrück-Kreis öffnete sie aber nicht wieder im Mai ihre Pforten. Die verbliebene Zeit wurde für den Umzug des ebenfalls in der Chablisstraße gelegenen, bisherigen Tafel-Ladens in das evangelische Gemeindehaus genutzt. Zuletzt war es viel zu eng geworden in den Räumen in der bisherigen Ausgabestelle, der ehemaligen Bäckerei Johannes in der Chablisstraße 5. Nach längerer Suche wurden die neuen Räume im evangelischen Gemeindehaus, nur wenige 100 Meter von der alten Adresse entfernt und auf der gleichen Straßenseite gefunden. Der Eingang liegt des Kirchenportals.