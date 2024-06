Plus Oberwesel

Oberwesel wählt neuen Stadtbürgermeister: Stichwahl zwischen Christian Büning und Jan Zimmer am Sonntag

i Oberwesel wählt einen neuen Bürgermeister Foto: Thomas Torkler

Am Sonntag, 23. Juni, entscheiden die Wähler in Oberwesel in einer Stichwahl, wer die nächsten fünf Jahre das Amt des Stadtbürgermeisters in Oberwesel ausüben darf. Macht CDU-Kandidat Jan Zimmer das Rennen? Oder entscheiden sich die Wähler für den gemeinsamen Kandidaten von Team Oberwesel aus SPD und Grünen, Christian Büning?