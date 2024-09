Plus Oberwesel

Oberwesel glänzt mit legendärem Feuerwerk: Weinmarkt lockt fünf Tage lang ins Mittelrheintal

i Das Motto des musiksynchronen Feuerspektakels wechselt. In diesem Jahr soll die Show „Legends“ für Gänsehaut in Oberwesel sorgen. Foto: Frank Baudy (Archiv)

Zwei Dinge gehören im Welterbetal seit Jahrhunderten unzertrennlich zusammen: Der Rhein und sein Wein. Beide haben weltweit einen besonderen Klang. So viel steht fest. Doch ebenso felsenfest sind die städtischen Touristiker davon überzeugt: „Beide können zusammen aber nur an ganz wenigen Stellen so in Szene gesetzt werden wie in der Stadt der Türme und des Weines. Dann nämlich, wenn zum Feuerwerk am Himmel auch noch das historische Stadtbild illuminiert wird.“