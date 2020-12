Boppard/Hildesheim

Er suchte einen Schlafplatz bei kostenfreier Kost und Logis – und fand sie in 100 Fällen in Krankenhäusern in ganz Deutschland, unter anderem in Boppard. Nun hat ein 33-Jähriger für zweieinhalb Jahre erneut eine feste Schlafstätte – allerdings im Gefängnis. Vor dem Landgericht im niedersächsischen Hildesheim wurde der Obdachlose nämlich wegen seiner Krankenhaustour nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt.