Dennoch ist die Nachfrage nach dem 2.2.22 bei Paaren im Rhein-Hunsrück-Kreis eher gering ausgefallen.

Denn laut den jeweiligen Standesämtern hätten drei Wochen zuvor in der Region nur sehr wenige Paare an diesem Tag geheiratet: In den Verbandsgemeinden Kastellaun und Hunsrück-Mittelrhein gab es keine Eheschließung, in Kirchberg und Simmern-Rheinböllen jeweils eine.

Lediglich Boppard vermeldet, dass sich drei Paare das Ja-Wort gegeben hätten.