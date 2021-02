Die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen „hat mit Unverständnis den Antrag der SPD-Fraktion zur Kenntnis genommen, das Freizeitbad in Rheinböllen abzureißen und lediglich ein Becken für Schulschwimmen neu zu errichten“ – so schreibt die CDU-Fraktion in einer Mitteilung zum Freizeitbad in Rheinböllen, über dessen Zukunft derzeit energisch diskutiert wird.