Am 18. Februar werden in der Evangelischen Kirche im Rheinland die Leitungsgremien der Kirchengemeinden, die Presbyterien, neu bestimmt. Im Kirchenkreis Simmern-Trarbach wird allerdings nur in der Kirchengemeinde Soonblick gewählt, da es dort mehr Bewerber als freie Plätze gibt. In den anderen Kirchengemeinden gab es nur so viele Kandidaten wie zu wählen waren oder sogar weniger Kandidaten. Dort gelten jeweiligen Bewerber bereits als gewählt.