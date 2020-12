Nunkircher Markt kann nicht stattfinden – Entscheidung fällt Verantwortlichen nicht leicht

Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 16:57 Uhr

Die Marktkommission und der Gemeinderat von Sargenroth haben lang überlegt, was zu tun sei, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. „Die Verantwortung für die Menschen, die den Markt zu dem machen, was er ist und sein soll, unsere Marktbeschicker und die Gäste, die uns in jedem Jahr besuchen, wiegt schwer“, teilt Bürgermeister Gerd Martin mit. Nach intensiver Diskussion und Bewertung der Entwicklung hat man beschlossen, den Markt abzusagen. Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen nicht leicht, da allen bewusst sei, dass gerade die Marktbeschicker ein wirtschaftlich bedrohliches Jahr hätten. „Das Ziel ist klar, der Nunkircher Markt 2021 soll wieder durchgeführt werden“, zeigen sich die Marktkommission wie auch die Ortsgemeinde optimistisch.