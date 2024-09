Plus Sargenroth

Nunkircher Markt ist auf Brasilien eingestellt: Großes Volksfest in Sargenroth mit Theaterstück eröffnet

Von Thomas Torkler

i Eine Eröffnung des Nunkircher Markts ohne ein Theaterspiel der Säärschitter Kiewelschisser ist mittlerweile nicht mehr denkbar. In diesem Jahr brachten sie einen Rückblick auf die erste Besuchsfahrt der Sargenrother zu den Nachfahren der Hunsrücker Auswanderer in Brasilien auf die Bühne. Foto: Werner Dupuis

Brasilianisch präsentiert sich der Nunkircher Markt in diesem Jahr. Zum 579. Mal bereits findet das Volksfest in Sargenroth zwischen Rochusfeld und der namensgebenden Kirche statt und lockt Besucher von nah und fern an.