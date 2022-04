Die Bopparder Schützengesellschaft 1510/1848 hat am Patronatsfest traditionell ihres Schutzpatrons, des heiligen Sebastian, gedacht. Zugleich wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Denn in diesem Jahr standen Vorstandswahlen an, die eigentlich bereits 2021 hätten erfolgen sollen, wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht.