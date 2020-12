Rhein-Hunsrück

Die Schulhöfe sind menschenleer, es ist ruhig auf den Außenspielplätzen der Kindergärten. Kein Kinderlachen ist zu hören. Rutschen und Schaukeln sind verwaist. Ein Bild, das sich am Montagmorgen nicht nur im Vorderhunsrück zeigte: Am ersten Tag, an dem offiziell der reguläre Unterricht an den Schulen und der Regelbetrieb der Kitas ausfiel, prägte Leere jene Plätze, die sonst voller Leben sind.