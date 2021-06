Der nächtliche Dornröschenschlaf des Königsstuhls in Rhens soll schon bald beendet sein: Mit 17.500 Euro an Fördermitteln beteiligt sich der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal an dem Projekt, das Kulturdenkmal bei Dunkelheit künftig illuminieren zu können. Den Zuschuss hat der Zweckverband in seiner Haushaltssitzung am Montagabend beschlossen.