Mit einem neuen Buch und der Gründung einer neuen Stiftung setzt Lea Ackermann ihre Arbeit für Frauen und Kinder in Afrika fort. Nachdem die 84-jährige Ordensfrau aus Hirzenach die Leitung in der von ihr gegründeten Beratungsstelle „Solwodi“ (Solidarität mit Frauen in Not) im vergangenen Jahr abgegeben hat, stellt sie sich neuen Herausforderungen. Ich kann nicht einfach die Hände in den Schoß legen“, berichtet die Kämpferin für Frauenrechte.