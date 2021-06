Neustart für die Kulturstätte in Sevenich: Zombiekomödie eröffnet die Saison im Chapitol

Endlich wieder Kultur – die Freude darüber war bei der ersten Veranstaltung nach dem Lockdown im Garten des Chapitols deutlich zu spüren: Beim Team des Kulturvereins in Sevenich, bei den Zuschauern und bei den Schauspielern. Zu Gast war das Theater Con Cuore mit dem Stück „Die furchtlosen Vampirkiller oder Sorry, aber Ihre Zähne stecken in meinem Hals!“. Mit dieser Umsetzung des Polanski-Filmklassikers „Tanz der Vampire“ für die Puppenbühne begeisterten sie die rund 50 Zuschauer im Garten des Chapitols.