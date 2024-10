Plus Oberwesel

Neues Konzept der Realschule plus Oberwesel: Fach „Fit fürs Leben“ und längere Lernblöcke

i Im Prozess der Erneuerung wollen die Verantwortlichen Bewährtes beibehalten und die Schule nicht gänzlich auf den Kopf stellen. Schulleiterin Claudia Weber macht deutlich: „Vielmehr haben wir uns für das Bild eines Apfelbaumes entschieden. Unsere Schule ist ein Apfelbaum, der gute und viele Früchte trägt. Jedoch ist der Baum ein alter Baum. Mit den Früchten des alten Baumes pflanzen wir einen neuen Baum – es kann also aus dem Bewährten etwas Neues entstehen. Es wird nun unsere Aufgabe sein, dieses Bäumchen zu hegen und zu pflegen.“ Foto: Thomas Maier

In einem neuen Fach sollen die Schüler der Heuss-Adenauer Realschule plus Oberwesel „Fit fürs Leben“ werden. Dies ist nicht die einzige Neuerung an der Schule.