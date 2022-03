Seit 2020 ist die Erweiterung der Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus in Boppard Thema. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, an der zum Tagesordnungspunkt 1 „Neubau einer zusätzlichen Fahrzeughalle Feuerwehr Boppard – Zustimmung zur Planung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel“ auch der Ausschuss für Feuerwehr und Katastrophenschutz teilnahm, beschäftigten sich die Ausschussmitglieder erneut mit dem Thema.