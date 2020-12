Oberwesel

Ein Korb und ein einfaches Seil sind für den Oberweseler Juwelier Schmelzeisen in der jetzigen Lage Gold wert: Um während der Corona-Krise weiter Aufträge und Reparaturen annehmen zu können, greift der Handwerksbetrieb zu einer doch sehr unkonventionellen Lösung. Der Eingang und das Ladengeschäft sind geschlossen, vor der Eingangstür sind ein Hinweisschild, Papier und Stift und eine Klingel hinterlegt. An der Seite steht ein Korb, in den die Kunden ihren Schmuck legen können.