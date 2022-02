Seit geraumer Zeit gehen insbesondere an Montagen Menschen auf die Straße – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ihr Protest richtet sich, so erklärten es etwa die Teilnehmer einer solchen Versammlung in Kirchberg, gegen eine mögliche Impfpflicht, gegen manche Corona-Maßnahme und gegen die fortschreitende Spaltung in der Gesellschaft.