Ein Lykershausener übernimmt das Ruder bei der Wasserschutzpolizeistation in St. Goar: Steffen Lübke ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und in der St. Goarer Dienststelle kein Unbekannter. Ob als Einsatzsachbearbeiter oder anschließend als Dienstgruppenleiter in St. Goar, Steffen Lübke kehrte immer wieder nach St. Goar zurück.