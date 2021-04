Hohe Investitionen in den Brandschutz und die Grundschulen plant die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein in diesem Jahr. Das sorgte bei allen Fraktionen des Rats für Lob und breite Zustimmung, als es in der jüngsten Sitzung galt, den Haushaltsplan 2021 zu verabschieden. Weiterer Grund zur Freude: Die VG hat den Umlagesatz um 0,5 Prozentpunkte auf aktuell 27,5 Prozent verringert.