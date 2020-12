Rheinböllen

Menschen, die nach Sinn und Glauben suchen, gibt es viele. Doch nicht alle werden in der Kirche fündig: In nicht selten alten Gemäuern, in denen Jahrhunderte der Tradition manchmal auch für Erstarrung und Einengung sorgen, wenn es um Glaubensformen und Liturgie geht. Deshalb gehen die evangelische Kirchengemeinde Rheinböllen-Dichtelbach und die katholische Pfarreiengemeinschaft Rheinböllen neue Wege. Aber auch die Corona-Pandemie hat Neues gebracht.