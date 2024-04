Plus Boppard Neue Vikarin fängt in Boppard an – Vorstellung am Sonntag in der Christuskirche i Anna-Lena Steuckart ist in Idar-Oberstein in einer Pfarrerfamilie aufgewachsen. Foto: Hannah Löffler Die Evangelische Kirchengemeinde erhält personelle Verstärkung: An diesem Sonntag, 21. April, ab 10.30 Uhr wird Vikarin Anna-Lena Steuckart im Gottesdienst in der Christuskirche in den Dienst eingeführt. Lesezeit: 1 Minute

Damit bekommt Pfarrerin Regina Brüggemann, die im vergangenen Jahr zum 1. September in Boppard ihre Arbeit aufgenommen hat, Unterstützung. Anna-Lena Steuckart, geboren 1999 in Bad Kreuznach, ist in Idar-Oberstein in einer Pfarrerfamilie aufgewachsen. Beide Elternteile sind im Dienst der Kirche tätig. Sie besuchte Schulen in Idar-Oberstein, in Ciudad Real in Spanien, wo ...