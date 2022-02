Der Beginn eines Jahres ist nicht nur eine Zeit der guten Vorsätze. Es ist auch eine Phase, in der neue Gesetze, Beschlüsse oder Reformen in Kraft treten. Eine Verordnung der Europäischen Union hat nun in der Tattooszene für nachhaltige Diskussionen gesorgt. Die EU hat zum Jahreswechsel diverse Inhaltsstoffe verboten, die in mehreren, bislang gängigen Tätowierfarben verwendet werden.