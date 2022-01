Hirzenach

Neue Stele in Hirzenach installiert: Reliquie des Heiligen Bartholomäus wird gezeigt

Kürzlich konnte eine neue Stele mit der kleinen Monstranz und der Reliquie des Heiligen Bartholomäus von Dechant Hermann-Josef Ludwig in Hirzenach gesegnet werden. Die Reliquie des Heiligen Bartholomäus, Schutzpatron der Pfarrkirche in Hirzenach, wird nun also der Öffentlichkeit gezeigt.