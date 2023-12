Mit einem festlichen Gottesdienst ist Pfarrerin Sabine Richter in der Paulus-Kirche in Bad Kreuznach in die Stelle der Schulreferentin des Gemeinsamen Schulreferates der Evangelischen Kirchenkreise An Nahe und Glan, Obere Nahe, Simmern-Trarbach und Trier eingeführt worden.