Die Corona-Lockerungen sind immer stärker auf dem Vormarsch. Beim Wochenendeinkauf sieht man in den Supermärkten im Rhein-Hunsrück-Kreis verstärkt Kunden, die ihren Einkaufswagen ohne Mund-Nasenschutz vor sich herschieben. Und in just dieser Phase eröffnet auf dem Flughafen Hahn ein neues Testzentrum. Ergibt dies Sinn, angesichts der immer weniger frequentierten Teststationen im Kreisgebiet?